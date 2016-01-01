Уважаемые заявители!



Обращаем Ваше внимание на то, что запрос, сформированный на сайте Росреестра или иным способом, получивший статус «Проверка не пройдена», не перейдёт в работу и не будет обработан.



Необходимо подавать запрос повторно.



Так же необходимо обратить внимание на то, что в случае, если заявка уже получила статус "В работе", а после этого получила статус "Проверка не пройдена", заявка будет обработана корректно и в данном случае формирование повторной заявки не требуется.



Приносим свои извинения за доставленные неудобства.