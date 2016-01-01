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Проверка исполнения запроса (заявления)

Если у вас уже есть заявка, введите в поле ниже ее номер и нажмите на кнопку «Проверить», чтобы узнать статус заявки.
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ИнфоБлок сервис

Уважаемые заявители!

Обращаем Ваше внимание на то, что запрос, сформированный на сайте Росреестра или иным способом, получивший статус «Проверка не пройдена», не перейдёт в работу и не будет обработан.

Необходимо подавать запрос повторно.

Так же необходимо обратить внимание на то, что в случае, если заявка уже получила статус "В работе", а после этого получила статус "Проверка не пройдена", заявка будет обработана корректно и в данном случае формирование повторной заявки не требуется

Приносим свои извинения за доставленные неудобства.