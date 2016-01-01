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Проверка исполнения запроса (заявления)
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Если у вас уже есть заявка, введите в поле ниже ее номер и нажмите на
кнопку «Проверить», чтобы узнать статус заявки.
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ИнфоБлок сервис
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Уважаемые заявители!
Обращаем Ваше внимание на то, что запрос, сформированный на сайте Росреестра или иным способом, получивший статус «Проверка не пройдена», не перейдёт в работу и не будет обработан.
Необходимо подавать запрос повторно.
Так же необходимо обратить внимание на то, что в случае, если заявка уже получила статус "В работе", а после этого получила статус "Проверка не пройдена", заявка будет обработана корректно и в данном случае формирование повторной заявки не требуется.
Приносим свои извинения за доставленные неудобства.